К данным из оперативного штаба. Напомним, сегодня известны 304 новых случая заболевания...

К данным из оперативного штаба. Напомним, сегодня известны 304 новых случая заболевания covid-19.Новая волна коронавируса оказалась самой жёсткой. Ежесуточные показатели заболеваемости бьют антирекорды. Развёрнуто максимальное количество спецкоек. Медики буквально умоляют - "прививайтесь". По распоряжению главного санитарного врача региона необходимый порог обязательной вакцинации повышен до 80%. Это касается сотрудников сферы услуг, питания, медицины, образования. В списке и общественный транспорт. В соцсетях уже звучат мнения, это может привести к очередному коллапсу на дорогах, из-за отказа прививаться принудительно работников просто не останется.Алексей, водитель троллейбуса:- Вроде бы как с первого числа говорят, что к работе не допустят, но все идут вакцинируются. - То есть каких-то отказов таких нет? - Да, нет.- Как много по вашим подсчётам?- Почти все.В администрации Владимира уверяют, что проблем не возникнет. Тем более, предыдущую планку в 60% привитых уже достигли многие транспортные кампании.Алексей Алёкин, консультант отдела управления по связям с общественностью и СМИ администрации г .Владимира:- Постановлением главного государственного санитарного врача Владимирской области определены 13 отраслей, в которых должны быть привиты сотрудники, процент привитых должен составить 80%, установлен срок до 15 ноября. Прививочная кампания идёт в активном, так сказать, режиме. Время ещё есть и никакого транспортного коллапса к 15 ноября мы не ожидаем.В сфере питания к этим мерам тоже отнеслись с пониманием. На сегодня практически каждый из цепочки: от поставщиков до официантов- имеет сертификат о прививке. Этот шаг позволит сохранить бизнес.Артём Силонов, председатель комитета по общепиту регионального отделения "Опоры России":- Мы все в напряжении, в ожидании решения главы области о том, какие будут ограничительные меры и с какого числа они начнутся. Потому что это важно для нас. Если будут ведены куар- коды, то безусловно зная о том, какое количество людей в настоящий момент ими обладает, то мы будем ожидать огромный спад. Он может быть даже до 95%.Что же касается вакцинации среди населения, врачи недоумевают. Препаратов достаточно, но темпы почти в пять раз ниже необходимых. Если так и продолжится, то коллективного иммунитета придётся добиваться годами.Светлана Григорян, начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Владимирской области:- В день у нас прививается 1650 человек. Это мало. Это очень мало. - А сколько должно быть? - А должно быть около 5000 для того, чтобы мы достигли этого коллективного иммунитета.В отдельных сферах картина прямо противоположная. К примеру, в правоохранительных органах начали прививаться как только появилась возможность, поэтому сегодня показатели даже выше рекомендуемых. Около 20% полицейских уже прошли ревакцинацию.Татьяна Акишева, начальник организационно-методического и лечебно-профилактического отдела медсанчасти МВД по Владимирской области:- Сотрудники внутренних дел Владимирской области неоднократно призывали граждан обезопасить себя, своих близких и сделать профилактическую прививку. Непосредственно в УМВД России по Владимирской области в текущем году более 90% личного состава уже провакцинированы.Однако, в Роспотребнадзоре уже говорят и о фиктивных сертификатах о вакцинации. Факты выявлены во время проверок. Некоторые недобросовестные работодатели завышали число привитых сотрудников.Марина Колтунова, представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Были у нас справки, которые не подтверждаются больницами, это идёт уже как подделка документов, это у нас составлены протоколы об административных нарушениях, материалы дела переданы в суд. Вакцинация, которой мы сейчас добиваемся - 80% населения, это конечно не только снизит нам риски конкретных людей на предприятиях, но и прервёт вот ту цепочку инфекционных заболеваний.И даже если систему удастся обмануть, то с ковидом такие игры не пройдут, говорят в Роспотребнадзоре.По новому распоряжению в списки подлежащих обязательной вакцинации попали чиновники и студенты старше 18 лет. И если с первой категорией всё предельно ясно, то как контролировать и повлиять на молодёжь - пока не знает никто. А между тем, ковид всё молодеет.Дмитрий Горкин. Андрей Синягин. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"