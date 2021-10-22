Данные Всероссийской переписи населения позволят улучшить образовательную и культурную политику в Москве. Об этом сообщила депутат Госдумы, руководитель Московского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина.

Данные Всероссийской переписи населения позволят улучшить образовательную и культурную политику в Москве. Об этом сообщила депутат Госдумы, руководитель Московского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина.Перепись стартовала с 15 октября и продлится до 14 ноября. В опросном листе респонденту предлагается ответить на вопрос об уровне образования, ученой степени, а также обучается ли он в настоящее время. "Это, мне кажется, даст понимание того, что необходимо учесть в будущем или пересмотреть в нынешнем положении образования и культуры. Чтобы все было доступным, интересным и полезным для всех", – отметила Дрожжина.По ее словам, Всероссийская перепись населения – один из способов узнать "болевые" точки жителей страны в целом и Москвы, в частности. "Поэтому так важно ее пройти. Это поможет грамотно планировать или менять имеющиеся государственные программы и систему в городе", – сказала она.Как считает телеведущий, общественный деятель Михаил Швыдкой, результаты Всероссийской переписи населения прямо повлияют на качество жизни москвичей."Знание точного числа и состава жителей влияет на многие процессы. От того, как организовать здравоохранение, до того, в каком количестве потребительских товаров нуждается город. Поэтому перепись населения необходима, чтобы повлиять на качество жизни людей", — пояснил он Швыдкой.Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Помимо привычных способов участия – общения с переписчиком на переписном участке или по месту жительства, в 2021 году заполнить переписной лист впервые можно самостоятельно на портале госуслуг до 8 ноября.В столице открыто более 3,8 тыс. переписных участков. Они работают с 16:00 до 20:00 в будни, а также с 10:00 до 18:00 в выходные. Адрес ближайшего участка можно узнать на Мосстата.Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго – до 31 декабря 2022 года.