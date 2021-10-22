С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в период нерабочих дней Роспотребнадзор...

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период.Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки.Используйте это время с пользой для своего здоровья – больше гуляйте на свежем воздухе, сделайте прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа.Если избежать контактов и поездок не получается, помните о простых, но очень эффективных мерах, которые нужно соблюдать — используйте маски, антисептики, старайтесь избегать места массового скопления людей.Постарайтесь максимально ограничить личные контакты, по возможности, пользуйтесь услугами служб доставки товаров.Общайтесь с родственниками, друзьями и близкими по телефону или с помощью других средств связи.При необходимости передвигаться по городу используйте по возможности личный автомобиль или такси.При ухудшении самочувствия не занимайтесь самолечением, вызовите врача.Фото: Pexels.com