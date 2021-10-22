С начала реализации Закона о выявлении ранее учтенных объектов недвижимости (с 29 июня 2021 года) по 1 октября 2021 года по заявлениям правообладателей зарегистрированы ранее возникшие права ..

С начала реализации Закона о выявлении ранее учтенных объектов недвижимости (с 29 июня 2021 года) по 1 октября 2021 года по заявлениям правообладателей зарегистрированы ранее возникшие права более чем на 161 тысяч таких объектов.Кроме того, за III квартал в отношении более чем 500 объектов недвижимости внесены сведения о выявленных правообладателях, из ЕГРН исключены сведения более чем о 6 тысяч объектов недвижимости, прекративших свое существование в связи со сносом (гибелью, уничтожением).Полномочиями по выявлению правообладателей наделены органы государственной власти и органы местного самоуправления. Они выявляют правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в том числе путем межведомственного взаимодействия с иными органами, и направляют информацию в Росреестр для последующего внесения в ЕГРН. Никаких действий со стороны правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости не требуется.Правообладателям ранее учтенных объектов необходимо понимать, что государственная регистрация ранее возникших прав не является обязательной и осуществляется по желанию их обладателей.Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Сарыгин, отметил: «Принятие данного закона обеспечит гражданам защиту их прав и имущественных интересов, а наполнение актуальными сведениями Единого государственного реестра недвижимости убережет от мошеннических действий с их имуществом».Управление Росреестра по Владимирской области отмечает, что наличие в ЕГРН актуальных контактных данных правообладателей (адреса электронной почты, почтовые адреса) позволит органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника различные уведомления, а также обеспечить согласование с правообладателями земельных участков местоположения границ смежных земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных споров.При этом правообладатель ранее учтенного объекта по желанию может сам обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права. В этом случае ему нужно прийти в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом, а также написать соответствующее заявление. Государственная пошлина за государственную регистрацию права гражданина, возникшего до 31.01.1998 права на объект недвижимости, не взимается.Заместитель руководителя Ларина Л.С. сообщила, что в настоящее время Управлением ведется активная планомерная совместная работа с органами местного самоуправления, УФНС России по Владимирской области, нотариальным сообществом региона, администрацией субъекта, направленная на организацию взаимодействия для реализации данного закона. Так, в сентябре и октябре 2021 года были проведены два совещания, посвященные указанной теме.