«Ростелеком» стал техническим партнером книжного фестиваля «Китоврас», который проходит во...

«Ростелеком» стал техническим партнером книжного фестиваля «Китоврас», который проходит во Владимире с 22 по 24 октября. На основной площадке мероприятия — Владимирской областной научной библиотеке — цифровой провайдер организовал канал связи, установил коммутатор и увеличил скорость до 1 Гб/с. Дополнительные технические возможности позволили вести трансляции с шести площадок фестиваля.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Подобный фестиваль во Владимире проводится впервые, и мы, конечно, не могли остаться в стороне от столь значимого события. Горожане уже соскучились по мероприятиям федерального масштаба. Наше техническое решение обеспечило доступом в интернет основные площадки фестиваля, а выделенные “Ростелекомом” каналы связи позволят вести видеосъемку и прямые трансляции с места событий на протяжении всех дней фестиваля».Татьяна Брагина, директор областной универсальной научной библиотеки:«Книжный фестиваль «Китоврас», надеюсь, полюбится владимирцам. Хотим распространить программу и за пределами областного центра, привлечь к участию муниципальные библиотеки. А для этого необходимы дополнительные технические возможности. Мы благодарны “Ростелекому” за качественную связь, которая помогает провести мероприятие на высоком уровне».В рамках книжного фестиваля «Китоврас» планируется проведение круглых столов по самым актуальным проблемам книжного дела, а также презентации новинок, мастер-классы от известных иллюстраторов и писателей. Для молодежи организованы квесты по научно-популярным и художественным произведениям. В «соревновательной» части фестивальной программы – конкурс чтецов «Открой рот» и состязание поэтов «Поэтический слэм». Награда для победителей – участие во Всероссийском этапе соревнований.