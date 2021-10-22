Сегодня владимирцы смогли запечатлеть редкое природное явление - двойную радугу. Радуга буквально...

Сегодня владимирцы смогли запечатлеть редкое природное явление - двойную радугу.Радуга буквально куполом опустилась на город. И пользователи соцсетей делились яркими снимками. Во Владимирской области сегодня погода переменчивая. Резкое усиление ветра до двадцати метров в секунду. Завтра, в субботу, по прогнозам - последний теплый день октября - 11 градусов. А затем столбики термометра опустятся до двух градусов выше 0.