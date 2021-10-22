Система образования России конкурентоспособна на международном рынке и многие иностранные студенты...

Система образования России конкурентоспособна на международном рынке и многие иностранные студенты проявляют интерес к отечественным вузам, в том числе и к Владимирскому филиалу РАНХиГС. Сегодня Президентская академия развивается как национальная школа государственного управления, как ведущая бизнес-школа, как мощный научно-исследовательский и экспертный центр. Подробности у Константина Миронова.Сегодня во Владимирском филиале РАНХиГС прошла научно-практическая конференция «экспорт российского образования: проблемы и перспективы региональных вузов". Конференция - заключительный этап подготовки преподавателей для работы со студентами, прибывшими из других государств. Эта работа очень важна в плане обмена опытом.Татьяна Старикова, замдиректора владимирского филиала РАНХиГС:- Проблемы связаны с тем как ребята иностранцы ощущают себя приезжая в Россию. Потому что для них - это неизвестная среда. Очень важно чтобы всю интересующую их информацию они могли легко найти на сайте. чтобы они знали к кому обратится в случае каких либо вопросов. В этой образовательной организации. Они должны познакомится с культурой и традициями региона, в котором они обучаются.На данный момент во Владимирском филиале учатся 44 иностранца. Привлечение перспективных студентов из других государств поднимает рейтинг учебного заведения, и позволяет адаптировать будущих специалистов для работы в условиях местной экономики.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания области:- Это подготовка высококлассных специалистов, для различных сфер, прежде всего для сферы экономики.Поэтому в этом плане, Национальный проект Образование, ставит задачу российским ВуЗам, прежде всего, выходить на международную арену. Оценка различными международными рейтингами ВУЗов, как раз связана с количеством обучающихся иностранных студентов.Один из ведущих докладчиков конференции Анар Есенгельдина из академии при президенте Республики Казахстан. Профессор рассказала о том, как привлечь студентов из-за рубежа и обозначала планы о долгосрочном обучении студентов из России в Казахстане.Анар Есенгельдина, руководитель центра прикладных исследований и международного партнёрства Академии при президенте Республики Казахстан:- На сегодняшний день у нас есть обмен с РФ. на краткосрочные курсы. нам бы хотелось, чтобы поступление со стороны РФ было на долгосрочную магистратуру и докторантуру, потому что есть чем обменяться. Потому, что ваши госслужащие приходят к нам на краткосрочную программу по запросу.Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в этом году количество иностранных студентов в российских ВУЗах увеличилось на 50 тысяч человек. Эта тенденция говорит о востребованности российского образования.Константин Миронов. Егор Герасимов. "Вести-Владимир"