Дни с 28 октября по 7 ноября в Москве будут нерабочими. Такая мера необходима для оперативной борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Дни с 28 октября по 7 ноября в Москве будут нерабочими. Такая мера необходима для оперативной борьбы с распространением коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Нерабочие дни помогают разорвать цепочки передачи вируса во время пиковых значений пандемии, пояснил Собянин. "Нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний", – сказал градоначальник в интервью телеканалу "Россия 1".В конце текущей или начале следующей недели столица может выйти на рекордные за всю пандемию показатели заболеваемости, полагает мэр. Такой эффект даст осенняя волна ОРВИ, наложенная на штамм коронавируса "дельта", объяснил Собянин.Что касается QR-кодов, то применять их нужно дозированно и с учетом поддержки предпринимателей, убежден мэр. Он напомнил, что летом такая мера привела к значительному падению доходов бизнеса – от 20% до 80%."В длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике", – подчеркнул градоначальник.За последние сутки в Москве выявили 8,1 тысячи зараженных коронавирусом. Это максимальный показатель с конца июня. Умерло 79 человек. Общее число жертв пандемии в столице превысило 30,5 тысячи.Напомним, что 19 октября Собянин подписал указ о новых санитарных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим с 25 октября по 25 февраля. Столичные компании должны перевести на удаленную работу не менее 30% работников. 80% сотрудникам сферы услуг Москвы до 1 января 2022 года необходимо сделать прививку от COVID-19.