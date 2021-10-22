Сотрудница Киржачской районной больницы выиграла сто тысяч рублей в прививочную лотерею, сообщили...

Сотрудница Киржачской районной больницы выиграла сто тысяч рублей в "прививочную лотерею", сообщили в администрации региона.Валентина Ефремова работает буфетчицей в кардиологическом отделении - разносит больным обеды. Женщина сделала прививку в июне. Выигранные деньги она намерена потратить на поездку в санаторий или на курорт. Напомню, всего этой осенью среди обладателей сертификатов о вакцинации разыграли тысячу денежных призов.Ефремова Валентина, победительница лотереи:- Это для меня, конечно, и подспорье, и радость, что так все произошло, это для меня, конечно, шок. Но здоровье дороже всех этих денег. Надо удержаться от этой сильной волны. Желаю, конечно, всем здоровья и, в первую очередь, самой себе, своим окружающим, близким. Ну, в общем, всем людям, которые благоразумно все это воспринимают в голове. Это не шуточки - это серьезная вспышка и серьезная эпидемиологическая обстановка и надо защищаться, надо делать прививки и защищать себя. Желаю всем здоровья и голову иметь на плечах - вот это надо.Видео: ТРК "Губерния-33"