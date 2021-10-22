При личном досмотре у задержанных было обнаружено 77 свертков с веществом неизвестного происхождения...

«Оперативники отдела ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке сотрудников ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москве задержали троих приезжих граждан в покушении на сбыт наркотического средства.Подозреваемые были задержаны в рамках оперативно-профилактической операции на Ангарской улице. Ими оказались приезжие 30-летний и 27-летний мужчины, а также 32-летняя женщина.При личном досмотре у задержанных было обнаружено 77 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой свыше 190 граммов. Согласно результатам исследования части изъятого материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин. Наркотик предназначался для дальнейшего сбыта путем тайниковых закладок.В ходе обыска помещения, где проживают задержанные, был обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет, в котором находилось 100 свертков с веществом неизвестного происхождения. Изъятое направлено на экспертизу.По данному факту СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29