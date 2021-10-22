Стали известны дополнительные подробности аварии с двумя школьницами, сбитыми на пешеходном...

Стали известны дополнительные подробности аварии с двумя школьницами, сбитыми на пешеходном переходе.20 октября 2021 г. около 13 ч. 20 мин. в городе Коврове у д. 95 по улице Комсомольской совершено дорожно-транспортное происшествие.Как мы уже писали, 19-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на двух 12-летних девочек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.В результате ДТП подростки были направлены в медицинское учреждение. Одна из пострадавших госпитализирована, вторая, получив необходимую медицинскую помощь, отпущена домой.По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщает паблик «Ковров сегодня».Напомним, что в Коврове на прошлой неделе на нерегулируемых пешеходных переходах сбили двоих людей.