После фактического возмещения стоимости территорий хозяева пообещали освободить земельные участки.

Во Владимире трое владельцев земель, расположенных в створе строительства Рпенского проезда, добились повышения компенсации за изъятие участков. Речь идёт о постройках на улице Жуковского.После отказа жителей решить всё мирным путём, мэрия обратилась в суд. Во время процесса стороны договорились о проведении независимой оценки. По результатам экспертизы специалисты пришли к выводу, что рыночная стоимость имущества в полтора раза выше, чем предложенная чиновниками сумма.Юристы горадминистрации согласились с новой ценой. После фактического возмещения стоимости территорий хозяева пообещали освободить земельные участки.