Российское историческое общество и фонт «История Отечества» третий год подряд проводят...

Российское историческое общество и фонт «История Отечества» третий год подряд проводят Всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодежью.В конкурсе участвуют учителя, педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры. На рассмотрение жюри были представлены проекты в области патриотического воспитания и исторического просвещения молодежи. Тематика конкурса в этом году - «Культура и история малой родины».Заявки на участия направили конкурсанты из 86 регионов. В финале конкурса примут участие 24 краеведа, представляющие все федеральные округа России.Из Владимирской области в заключительный этап конкурса прошла Тюкова Анна Васильевна, учитель истории и обществознания из школы №17 города Коврова.Финал прйдет в форме краеведческого фестиваля. Награждение победителей состоится 23 октября в Музейно-выставочном комплексе «Дмитровский Кремль».