Городские чиновники не хотят вносить изменения в проект новой транспортной развязки Чапаева-Сперанского. Это стало понятно после обсуждения темы на совещании по вопросу обеспечения

Городские чиновники не хотят вносить изменения в проект новой транспортной развязки Чапаева-Сперанского. Это стало понятно после обсуждения темы на совещании по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения. Мероприятие проводил врио губернатора области Александр Авдеев. В юго-западном районе Владимира завершается строительство новой развязки, которая соединит улицы Нижняя Дуброва и Чапаева. Но у жителей многоэтажек с Пугачева, Василисина,