ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Сорокиной Юлии Сергеевны, 1984 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Сорокиной Юлии Сергеевны, 1984 года рождения, местонахождение которой неизвестно с августа 2021 года.Приметы: славянской внешности, на вид 35-40 лет, рост 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые длинные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59, 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО