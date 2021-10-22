Дело передано в Александровский городской суд для рассмотрения.

В Александрове 57-летняя женщина пойдёт под суд за убийство мужа. Она всадила нож прямо в сердце супруга.По версии следствия, 8 июня между парой произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта, мужчина оскорбил благоверную, дал ей пощёчину и отправился спать.«Обвиняемая, воспользовавшись тем, что супруг уснул, нанесла ему удар ножом в область сердца. От полученных травм пострадавший умер», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Информацию о гибели мужа жительница Александрова поведала близким, которые вызвали полицию. Подозреваемую арестовали. Вину в совершенном преступлении она признала, в содеянном раскаялась.Дело передано в Александровский городской суд для рассмотрения.