Обвиняемый дважды проникал на чужую территорию, чтоб совершить кражи.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя района. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст.158 УК РФ (кража).Установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый, узнав, что владелец соседнего дома приезжает редко, решил совершить кражу. Злоумышленник в момент отсутствия хозяев проник на территорию садового участка, где из бани похитил дрова.Продолжая свою противоправную деятельность, в феврале текущего года злоумышленник вернулся на место преступления и, выставив окно, проник в жилище. На этот раз предметами посягательств послужили дрова, продукты питания и предметы быта.Потерпевшая, обнаружив пропажу имущества, обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 7 000 рублей.Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий на территории Гусь-Хрустального района. В содеянном он сознался.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.