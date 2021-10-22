В субботу, 23 октября, в Камешковском районе водителей массово будут проверять на трезвость. В ГИБДД анонсировали очередную операцию “Бахус”. Госавтоинспекторы отмечают, что в этом году

В субботу, 23 октября, в Камешковском районе водителей массово будут проверять на трезвость. В ГИБДД анонсировали очередную операцию “Бахус”. Госавтоинспекторы отмечают, что в этом году по сравнению с предыдущим в Камешковском районе наблюдается увеличение количества ДТП с участием пьяных водителей. Не исключено, что именно в субботу ряд автомобилистов сядет за руль после возможного пятничного застолья.