Право открыть мемориал выпало правнуку контрразведчика - Борису Никольскому.

В Коврове на территории 467-го окружного учебного центра Западного военного округа открыли памятную доску герою Великой Отечественной войны Виктору Филиппову. Право открыть мемориал выпало правнуку контрразведчика - Борису Никольскому.В торжественной церемонии принял участие военный комиссар Владимирской области генерал-майор Олег Кувшинов.Виктор Петрович родился в 1906 году в семье крестьянина. После пятого класса пошёл трудиться на фабрику «Красный луч». В августе 1930 года направлен на работу в НКВД.Полковник Филиппов прошёл войну от начала до конца. К 1941 году он был начальником особого отдела НКВД 37-й стрелковой дивизии Брянского фронта. 30 января 1943 года на Северо-Западном фронте в районе города Осташкова была сформирована 1-я танковая армия, и Филиппов стал первым начальником отдела военной контрразведки «Смерш» объединения.Он был награждён орденами «Красной звезды», «Красного знамени», «Отечественной войны I степени», медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и многими другими.Ветеран войны скончался в 1946 году.