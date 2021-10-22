В Коврове направлено в суд уголовное дело о хищении ювелирных украшений Следственным отделом...

В Коврове направлено в суд уголовное дело о хищении ювелирных украшенийСледственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Коврова. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В августе текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже ювелирных украшений из квартиры местной жительницы. Подозрение пало на работника, делавшего в течение нескольких недель делавший ремонт в квартире потерпевшей.В ходе следствия установлено, что злоумышленник заметил, куда хозяйка прячет украшения. Когда ее не было дома, обвиняемый похитил золото и впоследствии сдал его в ломбард. Сумма причиненного собственнице ущерба составила более 32 000 рублей.Полицейские установили местонахождение украшений и вернули их владелице.Уголовное дело направлено в суд, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Напомним, что похожее преступление недавно было раскрыто в областном центре. Из квартиры, где делался ремонт, была похищена оргтехника.