Пять из них появились на Псковской улице по программе комплексного благоустройства. Еще по шести адресам в районе заменили старые игровые зоны, рассказала глава муниципального округа Марина Журкова.

Пять из них появились на Псковской улице по программе комплексного благоустройства. Еще по шести адресам в районе заменили старые игровые зоны, рассказала глава муниципального округа ."Практически все дворы, где находятся четные дома на улице Псковской, благоустроили в рамках работ. Здесь полностью заменили детские площадки, а также благоустроили прилегающие территории", – отметила Журкова.Во дворах обновили асфальт, поставили новые лавочки и урны. Дополнительно озеленили территории. Новые детские площадки также появились во дворах на Новгородской, Абрамцевской, Череповецкой улицах и Алтуфьевском шоссе.Журкова подчеркнула, что для безопасности детей было решено не ремонтировать старые площадки, а сделать новые. Теперь, по ее словам, маленькие жители Лианозова смогут играть в любимых местах с еще большим удовольствием.