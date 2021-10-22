"Оперативниками установлено, что злоумышленники предлагали помощь в поиске жилых помещений, сдаваемых в аренду", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере аренды недвижимости.Оперативниками установлено, что злоумышленники предлагали помощь в поиске жилых помещений, сдаваемых в аренду. Информацию об оказании таких услуг они размещали на сайтах бесплатных объявлений. Граждане звонили по указанным в рекламе телефонам и получали предложение приехать в офис компании, расположенный на Кожевнической улице, для заключения договора.После внесения предоплаты сообщники передавали потерпевшим для дальнейшего взаимодействия контакты арендодателя, который в действительности не владел жилплощадью и был участником противоправной схемы. Псевдохозяин жилья договаривался с гражданами о времени посещения квартир, а затем под различными предлогами переносил встречи. В дальнейшем он и вовсе переставал отвечать на звонки.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили всех участников противоправной деятельности и задержали девятерых подозреваемых. Двое из них ранее были судимы за аналогичные преступления.Следователем СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство.В ходе обысков в офисе и по адресам проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и различные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Имеются основания полагать, что в результате махинаций аферистов примерно 150 гражданам был причинен суммарный ущерб в размере свыше двух миллионов рублей.Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк