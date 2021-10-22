Во Владимирской области нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября. Врио губернатора 33 региона не стал менять сроки ковидных каникул, которые установил в стране президент РФ. Александр

Во Владимирской области нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября. Врио губернатора 33 региона не стал менять сроки ковидных каникул, которые установил в стране президент РФ. Александр Авдеев через пресс-службу Белого дома обратился к жителям области. Он сообщил, что полного локдауна, как в Москве, не будет, но в нерабочие дни посещение предприятий сферы