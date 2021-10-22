Кварталы реновации обеспечивают необходимым количеством объектов социального назначения.

Кварталы реновации обеспечивают необходимым количеством объектов социального назначения.Переехав в дом, построенный по программе реновации, москвичи получают не только уютное жилье, но и развитую инфраструктуру. В новых кварталах возводятся школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты. То есть создается сбалансированная городская среда.Так, скоро в Пресненском районе на улице Подвойскогов рамках программы реновации построят общеобразовательную школу на 300 мест. Специалисты возводят уже второй этаж здания. "Построить школу планируется на первом этапе реализации программы реновации, то есть до конца 2024 года. В апреле подрядчик получил разрешение на строительство", – рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.Всего по программе реновации планируется построить две средние школы в общей сложности на 1,3 тысячи мест, а также образовательный комплекс (детский сад и школу) на 500 мест.Кстати, в Пресненском районе в программе реновации участвуют 53 дома. 19 из них будут демонтированы. На месте снесенных зданий появятся новостройки и социальные объекты."Задача, которая стоит перед городом при реализации программы реновации, — создание сбалансированной, качественной городской среды", – отметил Левкин.В Центральном административном округе строят и проектируют 11 домов общей площадью почти 140 тысяч квадратных метров. Для этого подобрано 12 стартовых площадок.Ранее же о строительстве трех детских садов и школы по программе реновации в Южном Тушине. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 450 мест, а общеобразовательное – на 800. Здесь же хотят возвести физкультурно-оздоровительный комплекс и объекты научно-производственной деятельностиПроект планировки микрорайона 10 в Южном Тушине вынесен на общественные обсуждения. Территорию ограничат улицами Фабрициуса и Сходненской, Строительным и Походным проездами, а также Сходненским каналом.Напомним, программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Порядка миллиона жителей Москвы переедут в новые квартиры. Согласно плану, будет расселено в общей сложности 5 176 домов. Для новостроек подобраны 533 стартовые площадки.