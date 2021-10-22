Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Необходимые 80 % Самая жёсткая волна ковида. Вакцинация...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Необходимые 80 %Самая жёсткая волна ковида. Вакцинация для сотрудников ряда отраслей обязательна. Какова планка и реальные цифры?- Помощь льготникамЛекарства - льготные. Но люд покупают их за свой счёт. Как инициатива ЗакСобрания поможет возместить расходы?- Новости сетиВандализм, антисанитария в детском отделении и новый арт-объект "Лягушка". Самое обсуждаемое в соцсетях.