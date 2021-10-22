Девять продуктовых брендов Владимирской области участвуют в конкурсе Вкусы России. Конкурс...

Девять продуктовых брендов Владимирской области участвуют в конкурсе "Вкусы России". Конкурс национальный и направлен на поддержание региональных производителей.Среди представителей 33 региона несколько суздальских брендов, в том числе "Суздальский огурец", а так же "Покровский пряник", "Муромский калач" и "Владимирский перепел". По итогам голосования в интернете будут определены финалисты в 8 номинациях.Организатор конкурса - Министерство сельского хозяйства. Поддержите владимирских производителей и отдайте свой голос за любимый продукт на сайте вкусыроссии.рф. Голосование уже идет.