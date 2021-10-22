Владимирский автовокзал сообщает о введении нового рейса по маршруту «Владимир — Казань». Автобус...

Владимирский автовокзал сообщает о введении нового рейса по маршруту «Владимир — Казань». Автобус будет отправляться по пятницам в 10.15.С 21 октября 2021 года рейсы по маршруту «Владимир — Н.Новгород» будут выполняться в 10.45 по понедельникам с отправлением с автовокзала г. Владимира, в 07:00 по пятницам и субботам.Также изменилось расписание автобусов «Владимир — Иваново». С 25 октября вводится новый рейс в 6.35 (ежедневно по будням), в 8.50 автобус будет ходить только по субботам.С 18 октября 2021 года временно отменяются рейсы по маршруту №505а «Ковров — Владимир»: из г. Ковров в 16:20, из г. Камешково в 17:05.