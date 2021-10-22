22 октября в 8.22 поступила информация о пожаре в посёлке Лесное Шиловского района Рязанской...

22 октября в 8.22 поступила информация о пожаре в посёлке Лесное Шиловского района Рязанской области.Произошло возгорание на территории одного из пороховых цехов. К сожалению, есть пострадавшие.Число погибших в результате взрыва с последующим пожаром в цехе по производству пороха в Рязанской области достигло 16 человек, сообщает агентство ТАСС.Вместе с группировкой Рязанской области на объект также выдвинулись аэромобильные группировки отряда «Центроспас» МЧС России и Тульского спасательного центра. С целью координации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации на место происшествия отправился и врио главы МЧС России Александр Чуприян.С аэропорта Семязино города Владимира вылетел борт МЧС России Ми-8. Сначала он прибудет на аэродром Раменское, после чего направится на место ЧС для проведения санэвакуации пострадавших, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.