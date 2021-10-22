Столичные власти и предприниматели прорабатывают новый пакет мер поддержки.

Столичные власти и предприниматели прорабатывают новый пакет мер поддержки.Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что прием и рассмотрение заявок бизнеса по действующим программам поддержки продолжится даже в нерабочие дни – с 28 октября по 7 ноября.Например, вплоть 7 ноября представители малого и среднего бизнеса могутполучить компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты. Также, по словам Фурсина, организации общественного питания до 1 декабря имеют право обратиться за компенсацией затрат на коммунальные услуги за третий квартал 2021 года. Прием заявок на большинство субсидий продолжается до 31 октября, уточнил глава департамента.Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов рассказал, что в настоящий момент предприниматели совместно с властями работают над новыми мерами поддержки. Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита. Также городские власти помогут финансово кафе и ресторанам с сотрудниками, прошедших вакцинацию.В прошлом году было принято пять пакетов мер поддержки столичных предпринимателей, некоторые были продлены на 2021-й. Все льготы, действовавшие до пандемии коронавируса, также сохранены. Узнать подробнее о мерах поддержки можно на сайте .