Информация об обрыве троса и падении лифта с людьми на западе столицы не соответствует действительности. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Информация об обрыве троса и падении лифта с людьми на западе столицы не соответствует действительности. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.Ранее поступила информация об инциденте на улице Покрышкина, дом 3, корпус 2. Сообщалось, что в лифте находилось 10 человек, в том числе четыре ребенка. В ряде СМИ утверждалось, что причиной падения лифта стал обрыв троса.Прокуратура Москвы начала проверку. Информация о падении лифта не подтвердилась."В одном из лифтов подъезда №2 дома, находящегося в управлении ТСН "Покрышкина 3", при движении кабины вниз находились 11 человек. Сработала система безопасности. Это привело к остановке кабины между этажами", – сказано в заявлении надзорного ведомства.Обрыва троса в лифте дома на улице Покрышкина не зафиксировано. Неисправностей не обнаружено.В столичной прокуратуре отметили, что заявка об остановке лифта поступила в местную диспетчерскую 22 октября в 08:05 утра, а спустя восемь минут началось освобождение находящихся в кабине."Все пассажиры были оперативно освобождены, пострадавших нет", – цитирует РИА Новости заявление надзорного ведомства.