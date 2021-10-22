Завершается демонтаж тротуарных плит, устройство новых пешеходных дорожек, уличного освещения, а также мест под детскую и спортивную прощадки.

Во Владимире продолжается благоустройство сквера у Дворца детского (юношеского) творчества на улице Мира. Завершается демонтаж тротуарных плит, устройство новых пешеходных дорожек, уличного освещения, а также мест под детскую и спортивную прощадки.За три ближайшие недели «ВладАвтоДор» должен завершить работы по обустройству аллей, а «Энергостройсервис» смонтирует инженерные сети.«Будущей весной здесь появится игровая площадка с травмобезопасным покрытием площадью около 800 квадратных метров, разделенная на четыре зоны. Она будет оборудована канатными и веревочными конструкциями, качелями, комплексами для силовых тренировок, занятий скейтбордистов и роллеров», - рассказали в пресс-службе мэрии.Вырубка здоровых деревьев в сквере не предусмотрена.