Решается вопрос о появлении третьего пешеходного перехода.

На совещании по безопасности дорожного движения губернатор Александр Авдеев поднял вопрос о пешеходном переходе на улице Пугачёва в районе строящейся развязки В округе расположены три детских сада и школа, поэтому горожане обратились к главе региона с просьбой добавить «зебру» вблизи учреждений.Замглавы владимирской мэрии Сергей Литвинкин ответил, что на участке уже есть два перехода.«На Сперанского-1 и на пересечении Сперанского с Нижней Дубровой. Между ними - 330 метров. Не вижу смысла в третьем», - подчеркнул чиновник.В свою очередь, начальник УГИБДД по Владимирской области Александр Новиков предложил понаблюдать за трафиком, проанализировать обстановку и принять взвешенное решение.Решено, что до 1 ноября Александр Александрович лично осмотрит место. Окончательное решение будет принято после дообследования.