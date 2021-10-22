Во время сильного ветра на улице Жуковского во Владимире вспыхнул частный сектор. Возле дома №41 загорелись две нежилые постройки. ЧП произошло около половины четвертого дня. На место
<a href="https://33live.ru/novosti/22-10-2021-vo-vladimire-na-ulice-zhukovskogo-vspyxnuli-nezhilye-postrojki-ogon-edva-ne-perekinulsya-na-chastnye-doma.html" target="_blank">Во Владимире на улице Жуковского вспыхнули нежилые постройки, огонь едва не перекинулся на частные дома</a> - Во время сильного ветра на улице Жуковского во Владимире вспыхнул частный сектор. Возле дома №41 загорелись две нежилые постройки. ЧП произошло около половины четвертого дня. На место
[url=https://33live.ru/novosti/22-10-2021-vo-vladimire-na-ulice-zhukovskogo-vspyxnuli-nezhilye-postrojki-ogon-edva-ne-perekinulsya-na-chastnye-doma.html]Во Владимире на улице Жуковского вспыхнули нежилые постройки, огонь едва не перекинулся на частные дома[/url] - Во время сильного ветра на улице Жуковского во Владимире вспыхнул частный сектор. Возле дома №41 загорелись две нежилые постройки. ЧП произошло около половины четвертого дня. На место