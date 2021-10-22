Во время сильного ветра на улице Жуковского во Владимире вспыхнул частный сектор. Возле дома №41 загорелись две нежилые постройки. ЧП произошло около половины четвертого дня. На место

Во время сильного ветра на улице Жуковского во Владимире вспыхнул частный сектор. Возле дома №41 загорелись две нежилые постройки. ЧП произошло около половины четвертого дня. На место выехали 17 огнеборцев и 5 спецмашин. Ранее тревожное ведомство сообщало о сильном ветре до 20 метров в секунду. Так что небольшое возгорание быстро превратилось в серьезный пожар с