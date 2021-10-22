Благоустройство или варварство? В сквере рядом с ДТЮ – большой ремонт. Есть опасения, что рабочие не будут церемониться с деревьями. С пешеходных дорожек уже исчезла старая плитка. В мэрии

Благоустройство или варварство? В сквере рядом с ДТЮ – большой ремонт. Есть опасения, что рабочие не будут церемониться с деревьями. С пешеходных дорожек уже исчезла старая плитка. В мэрии говорят, что она пришла в негодность. Помимо обновления аллей – здесь появится уличное освещение. Площадки для будущего детского городка и спортивных занятий на свежем воздухе. А