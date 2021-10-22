Чтобы не привлекать внимание, фигуранты установили на транспортное средство другие автомобильные номера.
15 октября в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 24-летнего местного жителя об угоне принадлежащего ему транспортного средства.
Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что в лесополосе в мкр. Пиганово его авто увязло. Потерпевший ушел, оставив машину незапертой, а вернувшись через несколько часов не обнаружил её.
Полицейские реализовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и, получив информацию, в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых, а также местонахождение похищенного имущества.
По подозрению в совершении угона оперативники задержали 20 и 19-летнего местных жителей. В содеянном фигуранты сознались.
Установлено, что молодые люди случайно увидели автомобиль и, поняв, что он не заперт, решили покататься. Чтобы не привлекать внимание, фигуранты установили на транспортное средство автомобильные номера, которые были у одного из них. Проехав незначительное расстояние, автомобиль вновь увяз, а подозреваемые скрылись.
В настоящее время похищенный автомобиль изъят сотрудниками полиции и в скором времени будет возвращен законному владельцу.
Следственным отделом ОП №1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Санкция данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.