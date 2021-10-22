Чтобы не привлекать внимание, фигуранты установили на транспортное средство другие автомобильные номера.

15 октября в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 24-летнего местного жителя об угоне принадлежащего ему транспортного средства.Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что в лесополосе в мкр. Пиганово его авто увязло. Потерпевший ушел, оставив машину незапертой, а вернувшись через несколько часов не обнаружил её.Полицейские реализовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и, получив информацию, в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых, а также местонахождение похищенного имущества.По подозрению в совершении угона оперативники задержали 20 и 19-летнего местных жителей. В содеянном фигуранты сознались.Установлено, что молодые люди случайно увидели автомобиль и, поняв, что он не заперт, решили покататься. Чтобы не привлекать внимание, фигуранты установили на транспортное средство автомобильные номера, которые были у одного из них. Проехав незначительное расстояние, автомобиль вновь увяз, а подозреваемые скрылись.В настоящее время похищенный автомобиль изъят сотрудниками полиции и в скором времени будет возвращен законному владельцу.Следственным отделом ОП №1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).Санкция данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.