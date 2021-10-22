Житель Владимира решил обогатиться за счет многодетной женщины. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело 60-летнего местного жителя. Его

Житель Владимира решил обогатиться за счет многодетной женщины. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело 60-летнего местного жителя. Его обвиняют в присвоении вверенного имущества в крупном размере. Как установило следствие, обвиняемый заключил два договора подряда с многодетной матерью на заготовку древесины для строительства жилого дома, а также на приобретение необходимых материалов,