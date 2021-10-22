Во Владимире оперативники задержали подозреваемых в угоне автомобиля 15 октября в дежурную часть...

Во Владимире оперативники задержали подозреваемых в угоне автомобиля15 октября в дежурную часть полиции по городу Владимиру поступило сообщение от 24-летнего местного жителя об угоне принадлежащего ему автомобиля.Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что в лесополосе в микрорайоне Пиганово его авто увязло. Потерпевший ушел, оставив машину незапертой, а вернувшись через несколько часов, не обнаружил её.Полицейские в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых, а также местонахождение похищенного автомобиля. По подозрению в совершении угона оперативники задержали 20- и 19-летнего владимирцев. В содеянном они сознались.Установлено, что молодые люди случайно увидели автомобиль и, поняв, что он не заперт, решили покататься. Чтобы не привлекать внимание, фигуранты установили на транспортное средство автомобильные номера, которые были у одного из них. Проехав незначительное расстояние, автомобиль вновь увяз, а подозреваемые скрылись.В настоящее время полицейские изъяли похищенный автомобиль и в скором времени вернут законному владельцу.Следственным отделом уголовное дело (ч. 2 ст. 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).Санкция данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.