Во Владимире оперативники задержали подозреваемых в угоне автомобиля
15 октября в дежурную часть...
Во Владимире оперативники задержали подозреваемых в угоне автомобиля
15 октября в дежурную часть полиции по городу Владимиру поступило сообщение от 24-летнего местного жителя об угоне принадлежащего ему автомобиля.
Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что в лесополосе в микрорайоне Пиганово его авто увязло. Потерпевший ушел, оставив машину незапертой, а вернувшись через несколько часов, не обнаружил её.
Полицейские в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых, а также местонахождение похищенного автомобиля. По подозрению в совершении угона оперативники задержали 20- и 19-летнего владимирцев. В содеянном они сознались.
Установлено, что молодые люди случайно увидели автомобиль и, поняв, что он не заперт, решили покататься. Чтобы не привлекать внимание, фигуранты установили на транспортное средство автомобильные номера, которые были у одного из них. Проехав незначительное расстояние, автомобиль вновь увяз, а подозреваемые скрылись.
В настоящее время полицейские изъяли похищенный автомобиль и в скором времени вернут законному владельцу.
Следственным отделом уголовное дело (ч. 2 ст. 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Санкция данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.