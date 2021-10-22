В результате подделки документов государству был нанесён ущерб в размере 1,5 млн рублей.

Во Владимирской области главу фермерского крестьянского хозяйства обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, в октябре 2019 года департамент сельского хозяйства и продовольствия на основании представленных документов признал 43-летнюю женщину победителем ведомственной целевой программы «Поддержка отдельных подотраслей сельского хозяйства». С декабря 2019 года по февраль 2020 она предоставила фиктивные договоры на приобретение оборудования для нужд хозяйства на 2,5 млн рублей.«На основании поддельных бумаг предпринимательница получила 60% от стоимости инвентаря», - пояснили владимирские следователи.В результате государству был нанесён ущерб в размере 1,5 млн рублей.«Вину в совершенном преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась. Ущерб возместила в полном объеме», - уточнили в Следкоме.Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.