Соответствующий документ подписал глава региона Александр Авдеев.

Во Владимирской области нерабочими объявлены дни с 30 по 7 ноября. На этот период приостановят работу детские развлекательные центры. Для граждан 65+ вводится режим самоизоляции. Посещение театров, музеев, выставок, фитнес-центров, бассейнов, СПА, гостиниц и массовых мероприятий – только по QR-кодам или справке об отсутствии ковида. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Авдеев.В детских садах останутся только дежурные группы. Пенсионеры, за исключением вакцинированных и переболевших ковидом, обязаны самоизолироваться.Заведения общепита могут пускать посетителей лишь по QR-кодам, либо приостановить работу. В целом их рабочий день будет ограничен с 00.00 до 6.00. В это время они должны быть закрыты.Торговые центры продолжат работать в привычном режиме, но при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.На время ковидных каникул не меняется режим работы больниц, пунктов вакцинации, органов власти и предприятий, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность общества.Организация работы заводов и фабрик возложена на руководство.