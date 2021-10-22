Бежит лось по лесу, смотрит заяц колёсами закидывается. Лось у зайца спрашивает, заяц ты чё делаешь? заяц, колёса глатаю, лось, заяц да брось ты это, для здоровья плохо!!! лучше побежали вместе спортом занимаца, заяц ништяк побежали. Бегут в двоём смотрят волк с лисой ханку варят, они им, чё делаете? волк с лисой, ханку варим!!! лось, да бросайте это дело для здоровья вредно, побежали с нами спортом заниматься, волк с лисой, ништяк побежали. бегут в четвером смотрят миша сидит гераин в дорошки собирает!!! лось, миша ты что делаешь? миша, да вот дарошку строю ща занюхаюсь!!! лось, миша да фигня всё это, для здоровья вредно! лучше побежали с нами спортом заниматься!!! Миша, слушай лось иди ты в жопу ты как Накуришься то за собой весь лес собирёшь!!!
еще анекдот!