43-летняя глава крестьянского фермерства обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, женщина продумала схему

43-летняя глава крестьянского фермерства обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, женщина продумала схему обогащения на целевом гранте. В октябре 2019 года департамент сельского хозяйства и продовольствия области признал главу крестьянского фермерства победителем ведомственной целевой программы “Поддержка отдельных подотраслей сельского хозяйства”. А дальше коммерсант предоставила