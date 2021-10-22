Между Волгой и Окой обнаружили домонгольские сёла.

Археологи Института РАН при изучении трёх средневековых селищ в створе строительства трассы «Москва - Казань» между Волгой и Окой обнаружили домонгольские сёла. Об этом рассказали в ГК «Автодор».Экспедиция выяснила, что под будущей М-12 находились богатые поселения с уличной планировкой, дворами знатных вельмож, кузницами и гончарными горнами. Уникальные артефакты обнаружены в Чаадаево-5 и Катышево-1 под Муромом и в селище Столбище вблизи Владимира.«Мы увидели, как устроены усадьбы, собрали много материалов для изучения культуры Муромской земли», - поделился впечатлениями директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.Ученые нашли ямы с бытовым мусором, пережжёнными камнями, обмазкой от разрушенных печей, а также подполья, где, вероятно, наши предки оборудовали погреба.В списке находок 48 могил, более 4,5 тысяч предметов старины, среди которых ножи, кресала, ключи, иглы, металлические украшения костюма, крестыльники, оружие, воинское снаряжение, стили для письма, книжные застёжки.«Предметы из Чаадаево относятся к финским древностям: подвеска-лунница с орнаментом в виде плетёной косички, сюлгама, кольцевые застежки, костяная копоушка, более 40 фрагментов амфор, а также свинцовая подвесная печать с погрудным ликом Иисуса Христа и изображением неизвестного святого», - рассказывают историки.В Катышево обнаружены наконечники стрел, фрагмент кольчуги, следы железоделательного и ювелирного производств, кузнечного ремесла, а также инвентарь для ведения сельского хозяйства.В Столбище найдены украшения костюмов и предметов христианского культа домонгольского времени. Расчищены остатки плотной застройки XV-XVI веков, расположенные в ряд котлованы семи подполий, датировка которых определена по монетам.Напомним, что во Владимирской области М-12 пройдёт по Гусь-Хрустальному, Петушинскому, Собинскому, Судогодскому, Селивановскому и Муромскому районам, а также во Владимире.Её протяжённость в границах 33-го региона составит около 212 километров. Планируется построить три транспортные развязки, 33 моста и 47 путепроводов. Срок окончания работ - 2023 год.