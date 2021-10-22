Жителям региона не рекомендуется оставлять автомобили под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

ГУ МЧС по Владимирской области предупреждает об усилении юго-западного ветра во второй половине дня 22 октября до 15-20 метров в секунду.Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.Жителям региона не рекомендуется оставлять автомобили под аварийныйми деревьями и шаткими конструкциями.Единые номера экстренных служб: 101,112.