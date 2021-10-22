Расчёт произведён на основе данных Владимирстата, Росприроднадзора, а также профильных департаментов.

В 2020 году антропогенный выброс парниковых газов во Владимирской области составил 8,74 млн тонн, что меньше 0,4% от общего объёма в целом по стране. Об этом сообщает ГБУ ВО «Экорегион».Расчёт произведён на основе данных Владимирстата, Росприроднадзора, а также профильных департаментов.«На «Энергетику» выпадает 64,45% вредных выбросов, Доля «Отходов» - 26,86%, а «Сельского хозяйства» − 6,22% Сектор «Промышленные процессы и использование продукции» − на четвёртом месте: 2,48%», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.В 2020 году наблюдалось снижение объёмов образования парниковых газов.«Специалисты связывают такой результат с пандемией коронавируса, ведь в стране введены ограничения по хозяйственной деятельности. Статистика с 1998 по 2019 годы демонстрировала устойчивый рост», - констатируют в «Экорегионе».Для улучшения ситуации в стране реализуются проекты по лесовосстановлению и рекультивации земель, а также внедрение технологий минимизации негативного воздействия на окружающую среду.