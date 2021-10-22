Александр Авдеев потребовал усилить меры по повышению безопасности на дорогах.

Врио Губернатора Александр Авдеев провёл совещание на тему обеспечения безопасности дорожного движения во Владимирской области.«Ситуация с аварийностью оставляет желать лучшего. . Прошу предоставить проект конкретных решений – какие мероприятия по сокращению количества ДТП могут быть реализованы в ближайшее время?», – обратился к подчинённым Александр Авдеев.Согласно статистике, по числу погибших в авариях Владимирская область в лидерах по ЦФО. Основная часть трагедий происходит с участием транзитного транспорта.«За 9 месяцев текущего года во Владимирской области на 10% снизилось количество ДТП и число жителей, получивших травмы. При этом на 10 10% увеличилось количество погибших. На сегодняшний день -177 человек. Для сравнения, в прошлом году было 160», – доложил начальник УГИБДД региона Александр Новиков.В ФКУ «Управление автомагистрали Москва – Нижний Новгород ФДА» проинформировали, что сейчас на М-7 ведётся активная работа по нанесению вибро-шумовой разметки, установке , осевых барьерных ограждений, а также светодиодных лент на светофоры.Для ликвидации потенциально опасных участков, коих насчитывается более 20, устанавливаются делиниаторы, освещение и предупреждающие щиты, наносятся шумовые полосы, модернизируются пешеходные переходы, заменяются барьерные ограждения. Дороги у школ и детсадов продолжат оборудовать подсветкой для «зебр». Во Владимире и Муроме увеличится количество камер фотовидеофиксации.