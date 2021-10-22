Рубеж в 300 заболевших преодолён. Владимирская область продолжает устанавливать антирекорды по суточному количеству заражённых. На утро пятницы имеем 304 человека. Такого количества

Рубеж в 300 заболевших преодолён. Владимирская область продолжает устанавливать антирекорды по суточному количеству заражённых. На утро пятницы имеем 304 человека. Такого количества заражённых за сутки не было за всю пандемию. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 59 973. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 76 заболевших за сутки). Вчера прибавка