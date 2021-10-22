Рубеж в 300 заболевших преодолён. Владимирская область продолжает устанавливать антирекорды по суточному количеству заражённых. На утро пятницы имеем 304 человека. Такого количества
<a href="https://33live.ru/novosti/22-10-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-304-cheloveka-zarazilis-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки 304 человека заразились коронавирусом</a> - Рубеж в 300 заболевших преодолён. Владимирская область продолжает устанавливать антирекорды по суточному количеству заражённых. На утро пятницы имеем 304 человека. Такого количества
[url=https://33live.ru/novosti/22-10-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-304-cheloveka-zarazilis-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки 304 человека заразились коронавирусом[/url] - Рубеж в 300 заболевших преодолён. Владимирская область продолжает устанавливать антирекорды по суточному количеству заражённых. На утро пятницы имеем 304 человека. Такого количества