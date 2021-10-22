Арестанты публично демонстрировали нацистскую символику.
Прокуратура Владимира оштрафовала заключённых, на теле которых нанесены татуировки со свастикой. Нацистская символика обнаружена у заключённых нескольких учреждений ФСИН.
Нарушения выявлены результатам проверки соблюдения требований законодательства о противодействии экстремизму.
«Узоры на теле публично демонстрировались арестантами. По результатам рассмотрения административных дел двоих из них оштрафовали», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Видимо, теперь уголовникам придётся сводить наколки, ибо надзорные органы могут штрафовать их до бесконечности.