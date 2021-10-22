В Александрове перед судом предстанет женщина, обвиняемая в причинении смерти своему...

В Александрове перед судом предстанет женщина, обвиняемая в причинении смерти своему супругу.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летней жительницы города Александрова. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.По версии следствия, 8 июня 2021 года между супругами произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина оскорбил жену, дал ей пощечину и отправился спать.Обвиняемая, воспользовавшись тем, что супруг уснул, ударила его ножом в область сердца. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.О произошедшем женщина сообщила родственникам, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенном преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд, сообщила пресс-служба следственного комитета по Владимирской области.Фото: Pexels.com