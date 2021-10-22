Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание, что натовские войска подгоняют к российским границам.

Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание, что натовские войска подгоняют к российским границам.Военные учения НАТО на Украине не остались незамеченными Россией и Белоруссией. Например, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о расширении присутствия Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства. Он также заметил, что вдвое возросла численность наиболее боеготовых натовских военных – до 40 тысяч.Расширение инфраструктуры альянса на Украине обсудили в студии передачи "60 минут". Так, Владимир Жириновский назвал военные учения НАТО в Незалежной очередным этапом подготовки к реальной войне. По мнению политика, глобальный вооруженный конфликт начнется в 2027 году.Ведущий передачи Евгений Попов стал ерничать, отмечая, что Жириновский перенес Третью мировую войну на шесть лет. Лидер ЛДПР то ли в шутку, то ли всерьез ответил, что хочет спокойно встретить свое 80-летие в 2026-м. "А потом уже начинайте", – позволил политик.Продолжая свою мысль, Владимир Вольфович объяснил, что натовские войска складируют на Украине боеприпасы, чтобы в какой-то момент пойти войной на Россию. Вместе с тем он отметил, что раньше на украинской территории было множество российского вооружения, но "все разворовали".Ранее "Дни.ру" , что Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента РФ. Депутат Госдумы считает, что нужно называть занимающего этот пост верховным правителем России.