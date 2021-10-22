На махинатора завели уголовное дело. Обвинительное заключение уже направлено во Фрунзенский районный суд Владимира.

Во Владимире под суд пойдёт 60-летний местный житель, который незаконно вырубил и продал древесины на 750 тысяч рублей. Его обвиняют в присвоении вверенного имущества в крупном размере.С 30 июня по 1 октября 2018 года подсудимый заключил два договора подряда с многодетной матерью, на заготовку древесины для строительства жилого дома. К 30 октября он должен был привезти сруб к назначенному месту. Мужчина получил аванс и принялся валить лес. Однако деревья он продал неустановленному лицу.В результате он присвоил 750 тысяч рублей, которые получил от реализации тёса и в качестве задатка от заказчика.На махинатора завели уголовное дело. Обвинительное заключение уже направлено во Фрунзенский районный суд Владимира.