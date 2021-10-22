Сплошные убытки и чиновничье бездушие. Жители микрорайона Мосино уже не просят, а требуют срочного капитального ремонта дороги. Администрация Владимира продолжает кормить их завтраками.

Сплошные убытки и чиновничье бездушие. Жители микрорайона Мосино уже не просят, а требуют срочного капитального ремонта дороги. Администрация Владимира продолжает кормить их завтраками. Населенный пункт застраивается. Много молодых семей переехали сюда жить. Но власть ничего не делает, чтобы помочь людям сделать эту жизнь комфортной. Несколько лет мосинцы просят сделать им дорогу, но ответ один- денег